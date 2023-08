Chevrolet dévoile les prix et le calendrier de production Canadien pour le Blazer EV 2024

Chevrolet annonce les prix et le calendrier de production des modèles Blazer EV 2024 au Canada, offrant diverses caractéristiques et autonomies de conduite pour répondre aux préférences des clients.

La gamme du Blazer EV 2024 comprendra trois versions, et les premières unités parviendront aux clients au cours de l’été.

Les prix commencent à 73 298 $ pour le Blazer EV RS AWD à double moteur, qui présente une apparence plus sportive et des équipements avancés.

La gamme s’élargira avec des modèles à moteur unique et des modèles 2LT AWD plus abordables qui entreront en production à l’automne.

Chevrolet se prépare à lancer sa gamme Blazer EV 2024, composée de trois versions. Les premiers exemplaires quitteront déjà l’usine d’assemblage de Ramos Arizpe au Mexique pour être livrés aux clients cet été.

Le constructeur a mis à jour les prix et le calendrier pour le marché canadien, en commençant par le modèle Blazer EV RS AWD à double moteur. Affichée à 73 298 $, frais de transport et PDI inclus, cette variante arbore une allure plus sportive, des jantes de 21 pouces au fini unique, un volant à base plate, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, un système d’affichage tête haute et un éclairage extérieur animé.

Quant à la version à moteur unique du Blazer EV RS RWD, qui devrait entrer en production à l’automne, Chevrolet prévoit une autonomie de 515 km. Avec le même prix de base que la variante AWD, il présente un prix compétitif.

Le modèle 2LT AWD, proposé à partir de 63 298 dollars, devrait également être commercialisé à l’automne. Cette version est équipée d’un écran tactile d’infodivertissement de 17,7 pouces, d’un combiné d’instruments numérique de 11 pouces, d’un volant chauffant, de sièges Evotex, d’un système de recharge de téléphone sans fil, d’un hayon électrique AutoSense et de caméras d’ambiance à 360 degrés.

Chevrolet prévoit d’annoncer les détails des prix pour les autres versions et groupes motopropulseurs du Blazer EV plus près de leur date de lancement en 2024. Cela inclut le Blazer EV SS haute performance, qui devrait produire 557 chevaux et entrer en production au printemps suivant. Avec l’activation de la fonction WOW (Wide open Watts), le modèle peut atteindre une vitesse de 0 à 96 km/h en moins de quatre secondes.

Pour les clients à la recherche d’une option plus économique, la variante de base 2LT à traction avant suivra l’année prochaine, offrant une autonomie d’environ 471 km. Chevrolet estime que ce modèle coûtera moins de 60 000 dollars, ce qui le rend éligible aux primes fédérales et provinciales.

Les concessionnaires Chevrolet sont prêts à convertir les réservations en commandes pour les modèles Blazer EV 2024 2LT AWD, RS AWD et RS RWD à partir de la fin de l’été. Les commandes pour le reste de la gamme Blazer EV seront acceptées plus près de leurs dates de production respectives, ce qui donnera aux clients davantage d’occasions de découvrir le dernier cri en matière de technologie des véhicules électriques. L’introduction de la gamme Blazer EV par Chevrolet vise à étendre sa présence sur le marché des véhicules électriques et à offrir aux clients une gamme d’options adaptées à leurs préférences et à leurs besoins de conduite.