20 % de ventes de véhicules zéro émission au Canada en 2026

L’objectif de 20 % des ventes de VZE est planifié pour 2026.

Le gouvernement canadien espère toujours arrivé à 100 % de ventes de VZE d’ici 2035.

L’an dernier, seulement 5,2 % des ventes de véhicules étaient de type zéro émission.

Le gouvernement canadien, avec son ministre de l’Environnement en tête, M. Steven Guilbeault, a dévoilé ses nouveaux objectifs en matière de véhicules zéro émission. Dès 2026, le Canada a l’intention d’obliger les constructeurs à ce qu’un cinquième de leur flotte vendue soit de type zéro émission.

Ce projet de règlement de 20 % en 2026 grimperait à 60 % en 2030 et à 100 % à compter de 2035. Il faut préciser qu’il s’agit d’une nouvelle mesure visant les propriétaires de véhicules de tourisme. Le gouvernement de Justin Trudeau estime que cette nouvelle norme va faciliter l’accès des automobilistes canadiens à plus de véhicules zéro émission, qu’ils soient électriques ou à hydrogène.

Ottawa a également l’intention de pénaliser les constructeurs qui ne respecteront pas ce chiffre de 20 % des ventes à partir de 2026 en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement.

Rappelons que le marché canadien de l’automobile a beaucoup de chemin à parcourir avant d’atteindre ce pourcentage 20 %. En effet, durant les six premiers mois de 2022, les véhicules électriques et hybrides rechargeables n’ont représenté que 7,2 % des ventes, un gain malgré tout par rapport aux 5,2 % de toute l’année 2021.

Au moment d’écrire ces lignes, le marché local est toujours aux prises avec des problèmes d’approvisionnement, la crise mondiale qui donne encore des maux de têtes aux stratèges de l’industrie automobile. Ces troubles d’approvisionnement limitent l’accès des consommateurs aux véhicules zéro émission, ce qui pousse même certains d’entre eux à retourner vers des options plus traditionnelles… et plus polluantes!

Le territoire canadien doit également être mieux nanti en matière de bornes de recharge publiques. Avec des objectifs de croissance aussi élevés, l’infrastructure devra être bonifiée pour supporter les besoins d’énergie de tous ces nouveaux véhicules électriques.

Le projet de règlementation, qui sera déposé le 31 décembre 2022 et qui sera suivi d’une période de consultation de 75 jours, propose aussi de suivre les ventes en émettant des crédits pour les ventes de véhicules zéro émission. Sans surprise, les ventes de véhicules électriques donneraient plus de crédits que les ventes de véhicules PHEV (hybrides rechargeables).