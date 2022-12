Le multisegment Kia EV6 est sur la première marche du podium.

La Nissan Leaf est apparue il y a plus de dix ans.

Malgré tout, les VÉ ne sont pas aussi fiables que les véhicules à essence.

L’organisme américain Consumer Reports compile des données issues d’expériences rapportées par des automobilistes et cette banque de données aide à mieux comprendre les particularités des centaines de modèles automobiles sur les routes du continent.

L’une des dernières conclusions émises par Consumer Reports est que la Tesla Model 3 et la Nissan Leaf sont d’excellents choix en matière de fiabilité. En fait, seule la Kia EV6 devance les deux modèles électriques plus âgés. La berline de Tesla et la citadine de Nissan se retrouvent donc respectivement aux deuxièmes et troisièmes rangs de l’étude l’organisme. Comme le rappelle CR, il faudra surveiller comment vieillit le multisegment coréen au fil des ans, le modèle qui a fait son entrée dans l’arène automobile en tant que modèle 2022.

Les deux autres modèles sont des « vétérans » de l’automobile électrique, la Nissan Leaf qui est en service depuis l’année-modèle 2011, tandis que la Model 3 s’est amenée sur nos routes en 2017, en tant que modèle 2018.

Tristement, la simplicité des VÉ – le groupe motopropulseur est moins complexe que celui d’une voiture munie d’un moteur thermique – n’aide pas à faire remonter leur cote de fiabilité. Voyez-vous, plusieurs nouveaux véhicules électriques reposent sur des plateformes nouvellement introduites sur le marché. Il n’y a donc pas autant de composantes communes avec des véhicules plus âgés qui ont fait leur preuve au fil du temps.

L’enquête de Consumer Reports mentionne des troubles au niveau des blocs de batteries, des moteurs électriques ou même aux systèmes de chauffage et de refroidissement. Il faut également tenir compte de l’expérience accumulée par Nissan et Tesla, les deux marques qui ont envahi le marché avant la compétition qui s’organise toujours en 2022.

Du côté de Tesla, la fiabilité de la Model 3 détonne avec les troubles plus nombreux reliés au multisegment Model Y, un véhicule pourtant très semblable à la berline électrique. Plus récent, ce VUS est encore aux prises avec des troubles de jeunesse.

Il fait espérer qu’avec les années, les VÉ vont s’améliorer à ce chapitre, sinon l’attente des consommateurs – surtout si la crise d’approvisionnement perdure – pourrait devenir problématique.