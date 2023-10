Volvo EX30 2025: Détails de la finition et informations sur les prix

Le Volvo EX30 2025 a été présenté il y a seulement quelques mois à Milan, en Italie, mais l’intérêt pour ce petit VUS tout électrique grandit de jour en jour. Le XC40 Recharge s’est avéré être une offre intéressante et le nouvel EX30 devrait reprendre le flambeau là où le XC s’arrêtera.

Le Volvo EX30 est disponible à un prix de départ attrayant de 53 700 $, soit environ 6 000 $ de moins que le XC40 de base, pour la variante à un moteur. En passant à la version à deux moteurs, le prix de base passe à 59 900 dollars. Avec cette configuration, le temps de 0 à 100 km/h du VUS est de seulement 3,6 secondes, ce qui en fait la voiture Volvo la plus rapide de tous les temps. Ce prix positionne l’EV comme une alternative compétitive aux VUS traditionnels à moteur à combustion interne dans le segment haut de gamme.

Pour les acheteurs à la recherche de personnalisation, l’EX30 propose cinq couleurs extérieures distinctes : Jaune mousse, bleu nuage, gris vapeur, blanc cristal et noir onyx. Ces teintes vont du dynamisme et de l’espièglerie à l’élégance plus traditionnelle.

À l’intérieur, l’EX30 met l’accent sur la simplicité et l’élégance du design scandinave. Le véhicule combine des matériaux naturels et recyclés sans cuir, offrant aux clients un choix de quatre expressions de design intérieur — Mist, Pine, Indigo, & Breeze. De plus, cinq thèmes de lumière ambiante, chacun s’inspirant de paysages suédois, permettent aux utilisateurs d’adapter l’ambiance intérieure de l’EX30 à leurs goûts. Conçu pour le marché canadien, l’EX30 sera équipé de série d’un volant chauffant et de sièges avant chauffants pour les froids mois d’hiver.

Au-delà de l’esthétique, l’EX30 est riche en fonctionnalités. Synonyme de Volvo, la voiture se targue d’un niveau de sécurité élevé. Ce véhicule est spécialement conçu pour assurer la sécurité de ses occupants tout en donnant la priorité à la sécurité des personnes se trouvant à l’extérieur de la voiture. En s’appuyant sur ses connaissances approfondies tirées d’incidents réels, Volvo garantit les capacités de protection de l’EX30.

Sur le plan technologique, chaque EX30 est équipé de fonctions Google intégrées, notamment Google Maps et Google Assistant. En outre, le VUS disposera du système sans fil Apple CarPlay et de fonctions de sécurité avancées tel que le système d’alerte du conducteur, le système d’information sur les angles morts (BLIS), l’alerte d’ouverture de porte et l’atténuation des collisions avant et arrière.

Volvo propose des options d’amélioration avec les packs Plus et Ultra. Le premier propose des équipements tels que le système audio Harman Kardon Premium Sound, un toit panoramique, des jantes de 19 pouces et un toit bicolore en noir Onyx. Le pack Ultra, quant à lui, propose des ajouts tels que la nouvelle génération de Pilot Assist avec aide au changement de voie, une caméra 360° avec vue en 3D et le Park Pilot Assist.

Volvo communiquera de plus amples détails concernant l’offre aux consommateurs dans les semaines à venir. Les réservations débuteront cet automne.

Single Motor Extended Range Package level Starting Price (excluding destination & fees) Core $53,700 Plus $56,900 Ultra $59,100