2024 Chevrolet Traverse : 5 réponses à vos questions

Le Chevrolet Traverse 2024, dont la mise en vente est prévue pour le début de l’année 2024, est doté de caractéristiques de sécurité avancées, d’un puissant moteur turbocompressé et de technologies novatrices.

Le tout nouveau moteur turbocompressé de 2,5 L du Traverse 2024 développe une puissance estimée à 315 chevaux et un couple de 317 lb-pi, et est associé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports.

Le nouveau modèle Traverse présente une pléthore de technologies avancées de sécurité et d’aide à la conduite.

L’intérieur du VUS est équipé de série d’un écran tactile de 17,7 pouces, d’un système de recharge de téléphone sans fil, d’un point d’accès Wi-Fi, et bien plus encore.

1. Quand le Chevrolet Traverse 2024 sera-t-il disponible à l’achat et où sera-t-il produit ?

Le Chevrolet Traverse 2024 devrait arriver sur le marché au début de l’année 2024. Ce tout nouveau modèle du populaire VUS intermédiaire sera produit dans l’usine de General Motors à Lansing Delta Township, située dans le Michigan. Cette usine est depuis longtemps un centre de production pour GM et poursuivra son histoire avec la production de ce tout nouveau modèle de Traverse. À l’approche de la date de sortie, Chevrolet annoncera des détails plus précis, y compris les prix.

2. Quel type de groupe motopropulseur le nouveau Traverse propose-t-il et comment se compare-t-il au modèle précédent ?

Tous les modèles de Traverse 2024 seront équipés d’un tout nouveau moteur turbocompressé de 2,5 L. Ce moteur devrait développer une puissance impressionnante de 315 chevaux et un couple de 317 lb-pi, selon les estimations de GM. Ce moteur devrait délivrer une puissance impressionnante de 315 chevaux et un couple de 317 lb-pi, selon les estimations de GM. Il s’agit d’une augmentation substantielle par rapport aux modèles précédents, avec notamment une hausse remarquable de 19 % du couple. Le moteur sera couplé à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Pour ceux qui ont besoin de plus de traction, il est possible d’opter pour la transmission intégrale, y compris un système 4×4 à double embrayage propre à la version Z71.

3. Quelles sont les principales caractéristiques de la nouvelle version Z71 du Traverse ?

Le modèle Z71 est un nouvel ajout à la gamme Traverse, conçu spécifiquement pour les amateurs de tout-terrain (léger). Cette version dispose d’une garde au sol augmentée de plus d’un pouce et d’un empattement élargi pour améliorer la stabilité, la maniabilité et les capacités tout-terrain. Il est équipé de pneus tout-terrain et de jantes de 18 pouces exclusives à la version Z71. Le modèle est également doté d’un carénage avant unique, conçu pour améliorer l’angle d’approche, d’une plaque de protection en aluminium et de crochets de remorquage rouges propres à la Z71. En outre, son système 4×4 à double embrayage a été conçu pour optimiser la traction et la maniabilité en conditions tout-terrain.

4. Quelles sont les caractéristiques de sécurité et d’aide à la conduite du Traverse 2024 ?

Le Traverse 2024 est équipé de série du Chevy Safety Assist, un ensemble de dispositifs de sécurité et de technologies d’aide à la conduite. Il s’agit notamment du freinage d’urgence automatique, de l’alerte de collision avant, de l’indicateur de proximité, de l’assistance au maintien de la voie avec alerte de sortie de voie, et d’autres encore. D’autres caractéristiques de sécurité et d’aide à la conduite incluent le régulateur de vitesse adaptatif, la vision panoramique HD, l’aide à la limitation de vitesse, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le freinage d’urgence automatique aux intersections, et bien d’autres encore. Certaines de ces caractéristiques vont au-delà des besoins de sécurité de base pour offrir une expérience de conduite plus confortable et plus intuitive.

5. Quelles sont les principales caractéristiques et technologies à bord du Traverse 2024 ?

L’intérieur du Traverse 2024 est conçu en mettant l’accent sur l’expérience du conducteur et le confort des passagers. Au centre de son ensemble technologique se trouve un écran tactile de 17,7 pouces de série, plus de deux fois plus grand que le plus grand écran disponible dans la génération précédente. Il sert de portail d’accès aux fonctions de connectivité du Traverse, notamment le chargement de téléphone sans fil, un point d’accès Wi-Fi et six ports USB de série. Avec une capacité de chargement maximale de 98 pieds cubes, la meilleure de sa catégorie, et des configurations de sièges flexibles aux deuxième et troisième rangées, le Traverse garantit que l’espace et la praticité ne sont pas compromis. De plus, dans la version RS, les sièges de la deuxième rangée rabattables électriquement sont de série, ce qui permet d’accéder encore plus facilement aux sièges de la troisième rangée.