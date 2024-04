18 véhicules à voir au Salon du véhicule électrique de Montréal 2024

Le Salon du véhicule électrique de Montréal (SVEM) est de retour pour sa 7e édition du 19 au 21 avril 2024. Accueilli dans l’emblématique Stade olympique de Montréal, cet événement clé de l’industrie a connu un succès remarquable, attirant plus de 32 000 participants et facilitant des milliers d’essais de véhicules lors de sa précédente itération.

L’édition de cette année devrait être la plus importante à ce jour, avec la présentation d’un nombre impressionnant de 69 modèles électrifiés de grandes marques automobiles. Des VUS de luxe aux citadines innovantes, le SVEM offre un aperçu complet de l’avenir des transports.

Voici une liste de 18 véhicules électrifiés que vous pourrez découvrir lors du salon :

Audi Q8 e-tron

L’Audi Q8 e-tron 2024 rehausse l’expérience des VUS de luxe grâce à ses performances électriques sophistiquées. Il dispose d’une autonomie accrue, de capacités de charge rapide et d’un design aérodynamique avancé. Les clients apprécieront les mises à jour esthétiques minimalistes et l’inclusion de deux ans de charge rapide gratuite via Electrify America. Ce VUS allie luxe et praticité, ce qui en fait un excellent choix pour les conducteurs exigeants à la recherche d’un véhicule électrique de haut niveau.

BMW i5 M60

La BMW i5 M60 xDrive, modèle haut de gamme de la Série 5 tout électrique, offre des performances dynamiques avec une puissance de 593 chevaux et un sprint de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Elle bénéficie d’une maniabilité et d’une agilité supérieures, grâce à sa suspension M Sport et à sa technologie de châssis avancée. Ce modèle est parfait pour les passionnés à la recherche d’une conduite passionnante sans sacrifier le luxe et la sophistication technologique qui font la réputation de BMW.

Chevrolet Blazer EV

Le Chevrolet Blazer EV présente un design tout électrique avec jusqu’à 515 km d’autonomie et un système de recharge rapide. Ce modèle se distingue par son style athlétique inspiré de l’héritage des voitures de sport de Chevrolet et offre de nombreuses options de finition et de système d’entraînement, y compris l’exaltant modèle SS. Il est idéal pour les acheteurs qui recherchent un VUS élégant et performant, capable de répondre à un large éventail de besoins et de styles de conduite.

Chevrolet Corvette E-Ray

La Corvette E-Ray 2024 célèbre le 70e anniversaire de Chevrolet en présentant son premier modèle électrifié. Elle associe un moteur V8 traditionnel de 6,2 litres à des moteurs électriques pour produire 655 chevaux et atteindre une vitesse de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes. Grâce à la transmission intégrale et au freinage régénératif, la E-Ray offre l’expérience Corvette la plus rapide qui soit, adaptée aux conducteurs à la recherche de performances légendaires et d’une efficacité moderne.

Chevrolet Equinox EV

Le Chevrolet Equinox EV 2024 est conçu pour rendre la conduite électrique accessible et pratique, avec une autonomie pouvant atteindre 513 km. Il est doté d’une technologie conviviale, d’un espace généreux et de multiples options de configuration, pour répondre aux besoins des familles et des personnes qui achètent un véhicule électrique pour la première fois. Ce VUS abordable ne fait aucun compromis sur le style ou la fonctionnalité, ce qui en fait un choix idéal pour une utilisation quotidienne et une conscience environnementale.

Chevrolet Silverado EV

Le Chevrolet Silverado EV 2024 transforme le marché des pick-up avec une autonomie pouvant atteindre 724 km et une puissance de 754 chevaux. Construit sur la plateforme Ultium, il offre des caractéristiques innovantes comme les quatre roues directrices et la suspension pneumatique adaptable. Le Silverado EV est conçu pour la puissance et la polyvalence, ce qui le rend parfait pour ceux qui ont besoin d’un véhicule utilitaire robuste avec les avantages d’une technologie électrique avancée.

Dodge Charger EV

La Dodge Charger EV 2024, première muscle car entièrement électrique au monde, offre jusqu’à 670 chevaux avec un design robuste qui rend hommage à ses racines de muscle car. Avec un temps de 0 à 100 km/h de seulement 3,3 secondes, elle allie les performances traditionnelles de Dodge aux dernières technologies des véhicules électriques, notamment le freinage par récupération et des dispositifs de sécurité avancés. Cette voiture est idéale pour les passionnés qui souhaitent passer à l’électrique sans sacrifier la puissance et le style.

Fisker Ocean

Le Fisker Ocean 2024 est un VUS entièrement électrique qui affiche une autonomie impressionnante et des caractéristiques écologiques. Malgré les difficultés récentes de l’entreprise, l’Ocean reste disponible à la vente aux États-Unis, au Canada et en Europe. Avec une autonomie annoncée de 579 km et l’empreinte carbone la plus faible parmi les VUS électriques, l’Ocean incorpore des matériaux recyclés, des panneaux solaires et est produite dans une usine neutre en carbone, ce qui renforce l’engagement de Fisker en faveur du développement durable. En dépit des obstacles, les arguments de vente uniques de l’Ocean en font une option convaincante pour les consommateurs soucieux de l’environnement à la recherche d’un VUS électrique.

Hyundai IONIQ 5N

La Hyundai IONIQ 5N apporte des performances exaltantes sur le marché des véhicules électriques avec une puissance stupéfiante de 641 chevaux. Elle est équipée de fonctions de pointe telles que N Grin Boost, N Pedal et N Brake Regen pour une dynamique de conduite améliorée, idéale à la fois pour la route et le circuit. La IONIQ 5N est construite sur la plateforme E-GMP de Hyundai, garantissant des performances élevées tout en maintenant une conduite quotidienne, ce qui la rend parfaite pour ceux qui ont envie de vivre l’expérience d’une voiture de sport électrifiée.

Kia Carnival HEV

Le Kia Carnival HEV 2025 intègre un nouveau groupe motopropulseur hybride combinant un moteur turbocompressé de 1,6 litre et un moteur d’entraînement de 54 kW, ce qui améliore l’efficacité et la puissance globales. Ce modèle se distingue par des améliorations extérieures audacieuses et un intérieur high-tech doté d’améliorations telles que l’affichage tête haute et la clé numérique 2.0. Le Carnival HEV est conçu comme un « Life Utility Vehicle » polyvalent qui offre à la fois praticité et luxe, ce qui le rend idéal pour les familles modernes.

Mercedes AMG EQS Berline

La Mercedes AMG EQS est une berline de luxe électrique haute performance qui développe jusqu’à 750 chevaux grâce à ses moteurs électriques spécifiques à AMG. Elle est dotée d’une récupération intelligente de l’énergie, d’une sonorité émotive et d’une dynamique de conduite avancée. La berline EQS AMG est conçue pour ceux qui recherchent des performances palpitantes sans sacrifier le luxe ou la durabilité, offrant un mélange impressionnant de vitesse, de sophistication et de technologie de pointe.

Polestar 3

Le Polestar 3 est un VUS électrique performant qui allie durabilité et design scandinave. Il offre jusqu’à 517 chevaux, une aérodynamique avancée et un souci de responsabilité environnementale grâce à l’utilisation de matériaux recyclés. Le Polestar 3 est conçu pour offrir une expérience de conduite dynamique, avec le luxe et l’innovation à la clé, et séduire ceux qui recherchent la performance et le développement durable.

RAM Ramcharger EV

Le RAM Ramcharger EV établit de nouvelles normes dans le segment des pick-up électriques avec une autonomie ciblée allant jusqu’à 1 110 kilomètres par charge. Il dispose d’une puissance de 663 chevaux et d’une capacité de remorquage importante, idéale pour le travail et les loisirs. Avec des caractéristiques innovantes telles que la recharge bidirectionnelle et un design robuste, le Ramcharger EV est conçu pour faire face aux tâches difficiles et à l’aventure, offrant un mélange de puissance, de fonctionnalité et de technologie avancée.

Vinfast VF9

Le Vinfast VF9 est un VUS luxueux entièrement électrique qui met l’accent sur la performance et la durabilité. Il dispose d’une autonomie de 531 kilomètres avec une charge complète. Il est propulsé par un groupe motopropulseur à traction intégrale avec deux moteurs développant 402 chevaux. Ses principales caractéristiques sont un toit en verre panoramique, un cockpit numérique de 15,6 pouces, des intérieurs en cuir vegan et un éclairage d’ambiance personnalisable. Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) renforcent la sécurité, et la VF9 prend en charge les mises à jour en temps réel pour les améliorations futures.

Volkswagen ID.7

La Volkswagen ID.7 est une berline électrique haut de gamme disponible en configuration traction arrière ou traction intégrale 4MOTION. Elle est équipée de série d’une batterie de 82 kWh, d’un affichage tête haute en réalité augmentée et d’un ensemble d’équipements high-tech, dont un système d’infodivertissement de 15 pouces et des technologies avancées d’aide à la conduite. L’ID.7 allie luxe et performance, offrant jusqu’à 335 chevaux dans la version à transmission intégrale, ainsi qu’un intérieur spacieux et technologiquement avancé.

Volkswagen ID.Buzz

Le Volkswagen ID.Buzz réimagine l’emblématique Microbus de VW en un véhicule électrique moderne. Il est doté d’une batterie de 91 kWh, offrant une autonomie et une puissance supérieures à celles de son homologue européen. Ce modèle à trois rangées de sièges combine des éléments de design rétro avec une technologie de pointe, y compris des fonctions avancées d’aide à la conduite. L’ID.Buzz est un mélange de design nostalgique et de mobilité électrique contemporaine, adapté à la fois aux familles et aux besoins de chargement.

Volvo EX30

Le Volvo EX30 est un VUS compact, entièrement électrique, conçu pour la vie urbaine et une sécurité accrue. Il offre des caractéristiques haut de gamme à un prix attractif, dans le but de rendre la mobilité électrique accessible à un public plus large. Les caractéristiques de sécurité comprennent un système unique pour éviter les accidents de portier avec les cyclistes. L’EX30 est considéré comme un modèle pivot dans la stratégie de Volvo, qui vise à convertir la moitié de ses ventes mondiales en véhicules électriques d’ici le milieu de la décennie.

Volvo EX90

Le Volvo EX90 est un VUS électrique à sept places qui représente une nouvelle ère pour Volvo, en mettant l’accent sur la sécurité et le développement durable. Il est équipé d’une batterie de 111 kWh qui offre jusqu’à 600 kilomètres d’autonomie. L’EX90 intègre des technologies de pointe telles que la recharge bidirectionnelle et un niveau élevé de matériaux recyclés. Il est également doté de technologies de sécurité de pointe et fait partie d’un écosystème plus large qui se connecte à votre maison et à d’autres appareils.

Découvrez en direct l’avenir de la mobilité

L’un des aspects les plus attirants du SVEM est la possibilité d’expérimenter directement ces véhicules électriques. Les participants peuvent profiter de 80 modèles différents disponibles pour des essais sur route, y compris des véhicules de Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Hyundai, Kia, Tesla, et bien d’autres.

Outre les véhicules exposés et les essais routier, le SVEM compte 130 exposants qui présentent les dernières technologies et innovations dans le domaine de la mobilité électrique. Les visiteurs peuvent assister à plusieurs conférences et sessions interactives, pour bénéficier des conseils d’experts de l’industrie et s’informer sur l’avenir des transports.

Le Salon du véhicule électrique de Montréal se tiendra du 19 au 21 avril 2024 au Stade olympique de Montréal. Pour plus de détails, consultez le site web de l’événement à l’adresse suivante : www.svem.ca.