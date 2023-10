13 manufacturiers qui rendront possible l’accès aux bornes Tesla

Au cours des derniers mois, de nombreux manufacturiers automobiles ayant emprunté le virage électrique ont annoncé que leurs véhicules allaient désormais pouvoir utiliser le réseau de bornes de recharge de Tesla. Voici la liste complète.

Le réseau de Tesla ne compte pas moins de 50 000 connecteurs de Superchargers à l’échelle mondiale.

Certaines rumeurs laissent sous-entendre que Stellantis et Volkswagen pourraient éventuellement joindre la parade.

Encore en 2023, la recharge d’un véhicule électrique demeure un enjeu. Certes, le Québec est particulièrement choyé avec le Circuit électrique d’Hydro-Québec. Or, l’étendue et la fiabilité de l’offre ne reflètent pas celle à l’échelle nord-américaine. Étant donné qu’il aurait été infiniment laborieux et redondant que chaque manufacturier automobile développe son propre réseau de bornes de recharge, un bon nombre de marques a plutôt décidé d’adapter leurs véhicules afin qu’ils puissent se brancher sur le réseau de bornes de Tesla qui est déjà bien établi.

Essentiellement, ces constructeurs ont annoncé leur intention que leurs véhicules soient compatibles avec la prise NACS (North American Charging Standard) que l’on retrouve sur les véhicules Tesla. Ford a été le premier constructeur à emboîter le pas dans cette direction.

Voici la liste complète des constructeurs qui ont annoncé leur intention de doter leur véhicule électrique compatible avec la prise NACS.

Fisker: 2025

Fisker fait partie de ce lot de nouvelles marques qui tentent de percer le marché automobile nord-américain avec des véhicules électriques. Au Canada, le modèle Ocean sera offert à partir de 43 999 $.

Ford: 2024

Dès 2024, les propriétaires de véhicules Ford électriques pourront utiliser le réseau de bornes de Tesla. Un adaptateur rendra le tout possible pour les Mustang Mach-E et FordF-150 Lightning.

Genesis, Hyundai et Kia: 2025

Genesis, Hyundai et Kia font partie des plus récents ajouts à cette liste. Les propriétaires de véhicules électriques de ces marques pourront utiliser le réseau établi par Tesla. Les véhicules actuels qui sont munis d’un port CCS (Combined Charging System) pourront recevoir un adaptateur NACS. Les futurs véhicules qui seront dotés d’un port NACS pourront recevoir, à leur tour, un adaptateur CCS.

General Motors: 2024

Tout de suite après Ford, General Motors a annoncé que les véhicules électriques de la marque pourront utiliser les infrastructures de recharge de Tesla. En 2025, General Motors entend équiper de série ses véhicules électriques d’un port NACS.

Honda: 2025

Honda est le point de commercialiser son premier véhicule entièrement électrique: le Prologue. Dès 2025, les véhicules électriques de la marque seront munis du port NACS.

Jaguar: 2025

Bien que l’avenir de Jaguar soit incertain, le constructeur a tout de même annoncé son intention que ses futurs véhicules électriques soient équipés du port NACS.

Mercedes-Benz: 2025

Mercedes-Benz est devenu le premier constructeur automobile allemand à annoncer que ses futurs véhicules électriques seront dotés du port NACS. Cela dit, Mercedes-Benz réitère tout de même son intention de développer son propre réseau de bornes en Amérique du Nord.

Nissan: 2025

Dès 2025, les véhicules électriques de Nissan seront munis d’un port NACS. Comme c’est le cas aussi pour les autres manufacturiers cités, les véhicules actuels qui sont munis d’un port CCS pourront recevoir un adaptateur NACS.

Polestar et Volvo: 2025

À partir de 2025, les véhicules électriques des deux marques seront dotés d’un port NACS. Ainsi, les conducteurs pourront utiliser le réseau de bornes de Tesla.

Rivian: 2025

Tout comme Fisker, Rivian a l’ambition de s’accaparer une part du marché automobile nord-américain. À compter de 2025, le constructeur équipera les R1s et R1T d’un port NACS.

Des manufacturiers qui pourraient se joindre sous peu

Certains manufacturiers sont retardataires. C’est le cas notamment de Stellantis et de Volkswagen. À l’heure actuelle, nombreuses seront les rumeurs faisant état qe ces deux géants de l’industrie automobile pourraient, à leur tour, annoncer que leurs futurs véhicules électriques seront équipés d’un port NACS permettant la recharge sur une borne du réseau de Tesla.