1 092 chevaux pour la nouvelle Porsche Taycan Turbo GT 2025

Les premières livraisons sont prévues pour le printemps.

La puissance atteint 1 092 chevaux lors des départs arrêtés.

Lors du dévoilement de la nouvelle Porsche Taycan 2025, le constructeur allemand a une fois de plus repoussé les limites de la physique avec une variante Turbo S plus puissante que jamais. Avec 938 chevaux et un temps d’accélération à 100 km/h réalisé en 2,4 secondes, cette nouvelle bombe électrique en faisait déjà beaucoup pour les amateurs de performance propulsée par les électrons.

Mais, avec les nombreux clichés de cette version encore plus dynamique hélas maquillée, il était clair que Porsche avait une dernière surprise pour les inconditionnels de sensations fortes. La nouvelle Taycan Turbo GT vient donc coiffer la Taycan Turbo S avec un temps encore plus ahurissant de 2,2 secondes (avec l’ensemble optionnel Weissach) pour atteindre la limite légale sur nos routes. La Turbo GT « régulière » atteint le 100 km/h en 2,3 secondes.

Déjà, au préalable, le constructeur de Stuttgart avait déjà établi une marque assez impressionnante au circuit du Nürburgring de 7 :07.55, surpassant le temps enregistré par une Tesla Model S Plaid par 18 secondes! Et comme si cette marque n’était pas assez, Porsche a décidé de répéter l’exploit au circuit californien de Laguna Seca, non loin de Monterey.

Cette fois, la berline survitaminée a parcouru un tour du célèbre circuit fermé en 1 :27.87, quelques instants à peine après avoir brisé la marque pour un voiture de production électrique à ce même endroit. Le pilote de Porsche, Lars Kern, a voulu retourner en piste après avoir avoué perdre quelques dixièmes de seconde au dernier virage de l’endroit.

Pour arriver à offrir une berline électrique encore plus électrisante que la Turbo S, les ingénieurs ont notamment en améliorant le rapport poids/puissance, mais en troquant l’onduleur d’impulsion, ce dernier étant plus puissant et plus efficace, grâce à l’utilisation de carbure de silicium comme matériau semi-conducteur pour l’essieu arrière. Le groupe motopropulseur livre désormais une puissance de 1 092 chevaux, ce chiffre étant rendu possible pour les départs arrêtés, et ce, pour une très courte période de deux secondes. En temps normal toutefois, la berline surpuissante doit se « contenter » d’une puissance de 777 chevaux. Précisons aussi que le couple optimal est de 988 lb-pi.

Le constructeur a aussi divulgué les temps d’accélération à 200 km/h : 6,6 s ou 6,4 s avec l’ensemble optionnel Weissach.

Les ingénieurs ne se sont pas uniquement limités à gonfler la mécanique, la Turbo GT étant clairement préparée pour une utilisation en circuit, surtout lorsque le gros aileron fixe (Weissach) derrière fait partie de la formule. Cet ensemble optionnel, en plus de cet aileron en fibre de carbone, un matériau également utilisé sur les piliers B, les coquilles de rétroviseurs et les bas de caisse, tandis que les sièges sont eux aussi allégés, tout comme l’espace cargo qui n’offre plus l’option de ce coffre à fermeture douce.

L’ensemble dynamique est installé d’office sur cette Taycan Turbo GT, ce qui veut aussi dire que la suspension adaptative Porsche Active Ride révisée pour la voiture, des jantes de 21 pouces enveloppées par des pneus d’été de performance. Les freins en carbone-céramique sont également boulonnés sur la Turbo GT, les étriers de freins qui sont exclusivement peints couleur doré pour l’occasion. L’ensemble aérodynamique intègre aussi un diffuseur avant, en plus de renoncer à la banquette arrière pour sauver quelques kilos de plus.

Le constructeur annonce une autonomie de 555 km selon la méthode de calcul WLTP, ce qui veut également dire que cette distance possible entre les recharges sera un peu plus petite. Les premières livraisons du modèle très spécial sont attendues ce printemps. Et comme la Taycan Turbo S s’approche dangereusement du cap des 300 000 $, il est presque assuré que cette nouvelle Turbo GT commandera au moins cette somme, exclusivité oblige.